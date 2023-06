Novo método de roubo no metro de Barcelona: cospem na cabeça das vítimas e oferecem-se para limpar

A polícia da Catalunha publicou, este domingo, um vídeo no Twitter que mostra um novo método de roubo praticado no metro de Barcelona, em Espanha.





No vídeo consegue-se ver dois homens a roubar os pertences a dois passageiros que estavam na plataforma do metro. Os criminosos identificam primeiro a vítima e depois um deles cospe na cabeça sem que a pessoa se aperceba e oferece-se para a limpar. Enquanto ajuda o passageiro, o outro cúmplice rouba os bens que a vítima deixou no chão."Cuidado com as distrações de qualquer tipo nos transportes públicos, na rua ou em qualquer outro lugar. Mantenha as suas coisas sob controlo o tempo todo", realça a polícia da Catalunha na publicação, acompanhada pela hashtag #PararFurtos.

O novo método de roubo que consiste em cuspir na cabeça das pessoas acontece quando os turistas estão à espera da chegada do metro e também quando estão a tentar comprar bilhetes nas máquinas de venda automática.