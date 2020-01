Novo sismo de 6.0 na escala de Richter atinge Porto Rico: é o 34.º nas últimas 24 horas

Um sismo de 6.0 na escala de Richter atingiu este sábado a ilha de Porto Rico. Segundo a publicação RT, o terramoto ocorreu pelas 12h54 (hora local) e teve o seu epicentro localizado a 174 quilómetros a sudeste do município de Guánica.





PRELIMINAR 2020-01-11 08:54:47

PTWC: No hay Aviso, Advertencia o Vigilancia de tsunami para Puerto Rico e Islas Vírgenes

Mag: 5.99 Mwp , Intensidad Máx: VIII en... https://t.co/0EVP0yT9Jb — Red Sísmica de PR (@redsismica) 11 de janeiro de 2020

Numa publicação na rede social Twitter, a Rede Sísmica de Porto Rico anunciou que, por enquanto, "não há aviso de tsunami, alerta ou vigilância para as ilgas de Porto Rico ou as Ilhas Virgem".Segundo os dados do USGS (US Geological Survey), nas últimas 24 horas foram registados 34 tremores na mesma área, com magnitudes a variar entre os 2.5 e 6.0 (o mais recente).O segundo terremoto mais poderoso, de magnitude 5.2 e profundidade de 9 quilómetros, ocorreu às 22h26 locais desta sexta-feira. Outro terremoto, de magnitude 4.8, foi registrado neste sábado pelas 02h28 locais e teve uma profundidade de 4 quilómetros.