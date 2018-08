É uma corrida contra o tempo. Daqui a 11 dias a Nowo vai lançar os dois canais da Eleven Sports que vão passar a transmitir a Liga dos Campeões e a liga espanhola, entre outras, em Portugal. E as operadoras concorrentes receiam ficar fora de jogo na distribuição destes canais.Em causa está a falta de entendimento, até agora, sobre as propostas para distribuir os canais que a Nowo vai ter com os direitos de adquiridos à Eleven Sports. De acordo com o Negócios , que cita fontes do sector, a antiga Cabovisão rejeitou as primeiras propostas apresentadas pela Meo, Nos e Vodafone. E, até ao momento, não terá entrado em contacto com as empresas com uma contra-proposta. A Nowo garante que "todas as propostas apresentadas mereceram a melhor atenção e foram respondidas em tempo útil".