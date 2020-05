Número de desempregados em Portugal sobe 22% em abril para máximo de dois anos

O número de desempregados em Portugal teve uma subida homóloga de 22,1% em abril, tendo-se registado 392.323 inscritos no centro de emprego, segundo anunciou o IEFP (Instituto do Emprego e Formação Profissional), nesta quarta-feira, dia 19 de maio.









A população empregada em Portugal registou no primeiro trimestre deste ano a primeira quebra homóloga desde 2013, e a maior quebra em cadeia desde o início de 2016, segundo

Ana Mendes Godinho, disse hoje numa audição comissão de Trabalho e Segurança Social que esta subida não foi maior devido ao "mecanismo de layoff", que segundo a ministra "conseguiu suster um aumento maior".

A quebra na população empregada foi de 41,7 mil pessoas face ao trimeste anterior (-0,9%) e de 14,3 mil pessoas face a período homólogo (-0,3%).



De acordo com os dados disponibilizados pelo instituto, é preciso recuar até março de 2018 para registar um número de inscritos superior ao verificado neste mês. Na altura, existiam 393.335 pessoas inscritas no centro de emprego.Em termos líquidos, no período em análise registaram-se mais 71.083 pessoas desempregadas em Portugal, comparando com o mesmo mês de 2019. Face a março deste ano, o número desempregados cresceu 14,1%, ou 48.562 pessoas.A ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social,