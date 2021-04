Número de desempregados inscritos é o mais alto em quase quatro anos

O número de desempregados registados nos centros de emprego subiu em março pelo quarto mês consecutivo, embora agora a um ritmo mais lento. São 432,8 mil pessoas oficialmente inscritas e disponíveis para trabalhar, numa subida de 0,2% face a fevereiro e de 25,9% em termos homólogos. Trata-se do número mais alto desde abril de 2017, ou seja, em quase quatro anos.



Para esta subida contribuiu o aumento das pessoas que diariamente, ao longo do mês de março, se dirigiram aos centros de emprego para se inscreverem. Os dados hoje publicados pelo Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP) mostram que se inscreveram ao longo do último mês 43 mil novos desempregados, numa subida de 3,7% face a fevereiro, mas baixando 18,7% face a março de 2020, o mês que ficou marcado pela primeiro e inesperado confinamento da pandemia, quando foi declarado pela primeira vez o estado de emergência.



O mês de março, que foi o terceiro do segundo confinamento, ficou marcado pelo alargamento do lay-off simplificado, mesmo a empresas que não foram obrigadas a encerrar, o que teve efeitos desde 1 de março. Este alargamento somou-se assim, ao chamado apoio à retoma.







Olhando para o universo de 432,8 desempregados inscritos no final do mês, os grupos profissionais mais representativos são os trabalhadores não qualificados (25%), os trabalhadores dos serviços pessoais, de segurança e vendedores (23%), e o pessoal administrativo (12%), descreve o IEFP.