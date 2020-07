O número de infetados com coronavírus no surte detetado no lar de lar de São Vicente, do centro paroquial de Alcabideche (Cascais), subiu para 50 esta quinta-feira. A informação foi confirmada ao Correio da Manhã por fonte da Câmara Municipal de Cascais. Os infetados são 45 utentes e 5 funcionários.





No total, este lar tem 72 utentes e 56 funcionários, sendo que todos foram sujeitos a testes.