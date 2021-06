Nunca devemos pedir um cabo de iPhone emprestado: saiba porquê

Aparentemente, para os hackers, modificar um carregador a fim de instalar malware num dispositivo não é difícil. Este truque destina-se a roubar informações pessoais e financeiras, e está a ficar popular. "O cabo USB mais perigoso do mundo acabou de ficar mais potente", avisa a Apple num anúncio, a fim de precaver qualquer pessoa que peça emprestado um cabo iPhone ou iPad, referindo-se ao já famoso cabo O.MG Lightning, uma réplica perfeita do original da Apple que permite que um hacker assuma o controle e faça o que quiser com o computador de um utilizador. Leia o artigo completo no Must.