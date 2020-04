Nuno Gomes: «Estou calmo e confiante de que vamos ultrapassar esta situação»

Nuno Gomes falou, esta quarta-feira, sobre o surto do novo coronavírus e como toda a situação vivida um pouco por todo o Mundo revela-lhe "alguma preocupação". Contudo, o ex-internacional português, em entrevista ao site oficial da Liga Portugal, admitiu ainda manter-se "calmo e confiante" relativamente ao futuro.





"Não vou negar que vejo tudo isto com alguma preocupação. Mas, ao mesmo tempo, estou calmo e confiante que todos juntos vamos ultrapassar esta situação.""Enquanto cidadão, estou a seguir à risca as medidas aconselhadas pelas autoridades. Encontro-me em isolamento social e a cumprir com todas as indicações. Estou em casa e ninguém entra e ninguém sai daqui, a não ser para o estritamente necessário.""Tenho feito várias coisas. Ajudo o meu filho nas tarefas escolares, participo em algumas reuniões por videoconferência, faço sessões de Netflix, oiço música, faço exercício físico, jogo futebol com o meu filho, falo com a família e amigos ao telefone e ajudo nas tarefas domésticas.""Apelo às pessoas que cumpram todas as medidas preventivas, que fiquem em casa e que confiem em quem está na linha da frente no combate deste vírus. Sei que muitas pessoas não têm o privilégio de poder ficar em casa, para que o país não pare completamente, e aproveito para lhes agradecer.""Concordo com as medidas preventivas em geral, e sinceramente espero que as pessoas sejam conscientes, de forma a que não venham a ser precisas medidas mais rigorosas.""Fiquem em casa o máximo possível. Cumpram as instruções da Direção-Geral de Saúde. Apoiem os nossos cidadãos que estão na linha da frente. Cuidem ao máximo de vocês e da vossa família", concluiu.