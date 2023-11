Nuno Lopes denunciado por violação nos EUA: «Estou de consciência absolutamente tranquila»

O ator e DJ português Nuno Lopes foi alvo de uma queixa por alegadamente ter violado e drogado uma mulher em 2006, em Nova Iorque, EUA. A realizadora A. M Lukas avançou com um processo junto do Tribunal do Distrito Oriental de Nova Iorque que relata relações sexuais não-consentidas após um evento relacionado com o Festival de Cinema de Tribeca. Em 2006, o filme Alice, de Marco Martins e protagonizado por Nuno Lopes, esteve em competição no Festival.Esta queixa deu entrada na segunda-feira, 20 de novembro, três dias antes de se esgotar o prazo legal. A 'Sábado' contactou a Artist Global Management, que representa Nuno Lopes, e recebeu uma nota de imprensa por parte da equipa que representa o ator: leia aqui a resposta de Nuno Lopes.