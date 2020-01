O comunicado do Conselho de Administração da RTP sobre a saída da Maria Flor Pedroso

Maria Flor Pedroso apresentou a sua demissão à RTP após a polémica que a envolveu com Sandra Felgueiras e o programa 'Sexta às 9'. Numa nota do Conselho de Administração da estação pública, a demissão é aceite e são indicados os motivos que levaram a agora diretora demissionária a apresentar a mesma.



Os restantes membros da direção da RTP também se demitiram. A polémica em torno do adiamento do regresso do programa 'Sexta às 9', com uma reportagem sobre o negócio do lítio incómoda para o Governo, levou à troca de acusações que foram escalando nos últimos dias. A equipa coordenada por Sandra Felgueiras denunciou a alegada sabotagem da diretora a uma investigação que estava a ser realizada aos ISCEM, instituto superior onde Flor Pedroso lecionou como professora assistente a tempo parcial.





Flor, acusada de manipulação, chegou mesmo a pedir desculpa pelo sucedido mas recusou que a sua atuação tivesse sido intencional e rejeitou as intenções que os jornalistas do ‘Sexta às 9’ deram à sua intervenção no caso.