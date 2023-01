O frigorífico que percebe mais de vinhos do que... um sommelier

Normalmente, "o que acontece em Vegas, fica em Vegas", mas não quando a cidade do pecado recebe a maior feira mundial de tecnologia. A CES reúne todos os grandes players do setor, pequenas marcas e start ups cheias de ideias que aqui vêm revelar as suas novidades. Até as marcas automóveis se tornaram numa presença obrigatória, agora que os carros se parecem cada vez mais com gadgets.Ficámos assim a saber que a Honda acaba de criar uma marca de carros em parceria com Playstation, perdão a Sony, chamada Afeela. Que a condução autónoma já chegou aos carrinhos de bebé, ou que as televisões "sem fios" vão ser a próxima grande moda. Mas algumas das novidades mais espetaculares desta edição da CES foram direitinhas para a cozinha, e chegaram pela mão de uma nossa velha conhecida, a Samsung. Leia o artigo na íntegra na MUST