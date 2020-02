O macho alfa dos machos alfas: a curiosa história de vida de Ben Greenfield

O estilo de vida extremo de Ben Greenfield conquistou CEOs e príncipes em busca da juventude eterna e de testosterona extra. Stefanie Marsh encontrou-se com ele em casa – para um banho de gelo.





No meio da natureza, no ambiente masculino de uma região habitada por pumas e lobos, numa acolhedora casa de família em madeira, um homem americano vestido com uma camisola de alças e calções balança-se energicamente, para cima e para baixo, num baloiço de yoga pendurado no corrimão do primeiro piso. Está a contar-me a história do seu sucesso e fá-lo de uma forma tão calma e íntima que, se só ouvisse a sua voz incorpórea, não faria ideia de que ele está pendurado de cabeça para baixo a fazer sit-ups invertidos. Ele acaba de fazer 40 anos e diz que a sua idade biológica é nove. É afetuosamente apelidado de muitas coisas por muitos dos seus admiradores, dependendo do problema específico que estão à espera que ele lhes resolva: "super-homem", "biohacker de elite" e, para seu ligeiro embaraço, "o tipo do pénis".