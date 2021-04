O que abre esta segunda-feira? Saiba as mudanças trazidas pela segunda fase de desconfinamento

Esta segunda-feira Portugal entra na segunda fase do desconfinamento, no âmbito da pandemia de Covid-19.





Com esta nova etapa do processo de desconfinamento, há uma série de estabelecimento e atividades que pode reabrir e voltar a laborar.- Escolas de 2.º e 3.º ciclos (e ATL para todas as idades)- Equipamentos sociais na área da deficiência- Centros de dia- Museus, palácios, monumentos, galerias de arte e similares- Lojas até 200m2 com porta para a rua- Feiras e Mercados não alimentares (por decisão municipal)- Esplanadas (com um limite máximo de quatro pessoas do mesmo grupo por mesa)- Modalidades desportivas de baixo risco- Atividade física ao ar livre até quatro pessoas- Ginásios (sem aulas de grupo)