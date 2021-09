O Record de todas as sextas-feiras e um "grande sportinguista": Daniel Oliveira recorda humor ímpar de Jorge Sampaio

Daniel Oliveira juntou-se ao coro de personalidades que prestou a sua singela homenagem a Jorge Sampaio, um dia depois do falecimento do antigo Presidente da República. O comentador português lembrou não só o "grande sportinguista", como o sentido de humor de Sampaio, que fazia questão de comprar o Record.





"Um dia, numa sessão pública, Sampaio fez um longo caminho para me cumprimentar e dizer: adoro os seus artigos. Inchado com o reconhecimento da sagacidade da minha análise política, agradeci. Acrescentou: compro otodas as sextas. O merecido balde de água gelada na minha vaidade lembra-me que, para além de todas as qualidades, Jorge Sampaio também era um grande sportinguista", escreveu Daniel Oliveira, no Facebook.