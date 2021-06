O ser humano pode viver até 150 anos, dizem os cientistas

O ser humano pode, potencialmente, viver até aos 150 anos, segundo a conclusão de cientistas que levaram a cabo um novo estudo revolucionário. No entanto, quaisquer expetativas que os multimilionários de Silicon Valley pudessem ter de se tornarem imortais foram destruídas. É que os investigadores disseram que 150 anos de idade é o "limite absoluto" que qualquer corpo humano saudável é capaz de suportar. Leia o artigo na íntegra no Must.