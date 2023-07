O Tamagotchi está de volta? Sim e com novas mascotes e inúmeras funcionalidades

Quem não se lembra da febre dos Tamagotchi nos anos 90? O animal de estimação virtual que todas as crianças queriam ter. Agora, pela mão da Bandai Namco, chega-nos este mês de julho a grande reinvenção do brinquedo que leva os Tamagotchi para o metaverso. Com mais de 91 milhões de vendas em todo o mundo, acontece agora o primeiro lançamento da marca em simultâneo no Japão, América do Norte e Europa.