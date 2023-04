O telemóvel 'ouve' mesmo o que dizemos mas há forma de o travar

Durante muito tempo, a suspeita foi considerada uma quase paranóia do utilizador: com frequência, e depois de conversarmos com alguém sobre um determinado assunto, apareciam alusões ao mesmo, fosse uma marca ou um destino, nas redes sociais ou nos anúncios publicitários dos browsers. Agora, sabe-se que é mesmo verdade, os smartphones escutam mesmo aquilo que dizemos.De acordo com a empresa inglesa NordVPN (fornecedora de serviços ligados a redes virtuais privadas), as empresas estão a utilizar um tipo de monitorização de dados chamado "rastreio cruzado ultra-sónico", o que faz com que se criem autênticas bases de dados sobre os gostos de cada pessoa. Leia a notícia na íntegra na MUST