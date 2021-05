O treino de Chris Hemsworth para Thor: adrenalina, surf e banhos de gelo

Chris Hemsworth acabou de sair da sua arca congeladora. Os banhos de gelo em casa, ao estilo "faça você mesmo", fazem parte da sua rotina matinal. "É frequente levantar-me e estar bastante tenso e dorido. Assim, para descontrair os músculos, faço sauna e em seguida tomo um banho de gelo para me dar uma injeção de adrenalina", diz, explicando de que forma é que Thor [a sua personagem do universo cinematográfico da Marvel] desanuvia. "Tenho um temporizador, por isso não congelo. É intenso, mas muito meditativo". Leia o artigo completo no Must.