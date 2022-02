Obrigado pela preferência!

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Ao entrar 2022, Record viu reforçada a confiança dos leitores. Em janeiro, a edição online superou os 35 milhões de visitas, o que representa um crescimento de 24 por cento face ao mesmo mês do ano anterior. Números que consolidam a tendência verificada ao longo de 2021 e que mostram como foi valorizada a aposta em novos conteúdos, nomeadamente na área multimédia e transmissões em direto.O mercado de transferências, com um acompanhamento claramente diferenciador face à concorrência, foi uma das áreas que mais interesse suscitou (como mostraram por exemplo os dados estrondosos dos últimos dias) e serve de referência para outros projetos a desenvolver ao longo dos meses, com o objetivo de tornar o site ainda mais agregador.Em Janeiro verificou-se também um aumento considerável dos assinantes, que ao seu dispor têm cada vez mais artigos exclusivos sem hora prévia. Ser Premium é uma vantagem e é também aí que está o nosso foco. Obrigado a todos que os que nos seguem e que a cada dia tornam a marca Record ainda mais forte.