Odivelas Cidade Europeia do Desporto 2020: festa de abertura juntou milhares de pessoas no Pavilhão Multiusos

O Pavilhão Multiusos de Odivelas acolheu na passada sexta-feira a festa que marcou o início de Odivelas enquanto Cidade Europeia do Desporto 2020, num espetáculo que juntou centenas de atletas das mais variadas associações do concelho e diversos músicos e cantores de renome nacional, tais como Anjos, Emanuel, João Pedro Pais, José Reza, Miguel Ângelo, Miguel Gameiro, Sérgio Praia e UHF, acompanhados pela Orquestra do maestro Nuno Feist. A cerimónia foi apresentada por Carlos Ribeiro, Fátima Lopes, José Figueiras, Marco Horácio e Patrícia Matos, e contou com a apresentação pública do hino oficial do evento





A cerimónia teve início com a entrega da Taça e da bandeira da CED 2020 – transportada por ciclistas do Colinas Bike Tour desde Portimão até Odivelas, marcando, assim, a passagem de testemunho.Na ocasião, o presidente da Câmara Municipal de Odivelas, Hugo Martins, sublinhou "a honra e o enorme orgulho da autarquia por esta merecida conquista, bem como pela confiança e a responsabilidade que nos foram depositadas." Num concelho onde quase metade da população pratica atividade física regular, o secretário de Estado da Juventude e do Desporto, João Paulo Rebelo, considerou o evento como "mais um motivo de orgulho para Odivelas e para o país." Gian Francesco Lupattelli, Presidente do ACES Europa, e Nuno Santos, Presidente do ACES Portugal, também estiveram presentes, elogiando a organização do evento.O espetáculo foi o pontapé de saída de Odivelas enquanto Cidade Europeia do Desporto em 2020. Ao longo do ano, haverá diversas iniciativas e eventos que refletem a paixão pelo desporto, pela prática desportiva, pelo bem-estar dos munícipes e pela inclusão através do lema "Desporto para Todos".