Oito detidos e 400 pessoas identificadas em esquema de renovação de cartas de condução na Guarda

Oito pessoas foram detidas pela Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal da Guarda, por suspeita dos crimes de corrupção no setor privado, falsificação de documentos e outros ilícitos. Os suspeitos executavam os crimes no âmbito de processos de revalidação de cartas de condução automóvel, com recurso a falsos atestados médicos e certificados de aptidão física e mental.





Entre os envolvidos estão pelo menos dois médicos e a operação denominada 'Consulta Zero' levou à realização de três dezenas de buscas, domiciliárias e outras, e à identificação de milhares de condutores, três escolas de condução e quatro estabelecimentos comerciais.Ao longo da operação já foram identificadas e constituídas arguidas cerca de 400 pessoas.Os detidos, sete homens e uma mulher, têm idades compreendidas entre os 42 e os 74 anos e vão ser presentes às autoridades competentes para conhecerem as medidas de coação.