Oito mortos em colisão de aeronave com edifício em Milão

Uma aeronave com oito pessoas a bordo despenhou-se este domingo contra um prédio em Milão, Itália. O alerta foi dado pelas 13h00 (hora local).



Segundo o jornal Corriere della Sera, o avião tinha acabado de descolar do aeródromo de Linate e tinha como destino Olbia, na Sardenha. A aeronave, um Pilatus PC 12 monopropulsor, embateu contra um edifício vazio, tendo-se incendiado de seguida.







Para o local foram acionadas as equipas de bombeiros e polícia. O prédio em causa, localizado perto da estação de metro de San Donato, é utilizado para estacionamento de autocarros.



Testemunhas relataram ao jornal italiano que viram uma bola de fogo através das janelas de casa depois de terem ouvido um estrondo.



Os destroços do avião encontram-se ainda espalhados pelo local da queda.