"Não me lembro de o ter feito, mas é óbvio que o fiz quando encontraram lá a minha luva", começou por dizer.A seguir explicou que Ron adotou uma posição defensiva, de karaté, ao que O.J. Simpson respondeu: "Julgas que podes pontapear-me no traseiro? Lembro-me que depois peguei numa faca."

O.J. Simpson deu uma entrevista à Fox (gravada em 2006, entretanto perdida e supostamente agora reencontrada) onde conta pormenores do assassinato da mulher, Nicole Brown, e do alegado amante desta, Ron Goldman. O antigo jogador de futebol americano foi declarado há 12 anos inocente, embora tenha tido de pagar milionárias indemnizações à família das vítimas.Na entrevista, conduzida pela jornalista Judith Regan e emitida no último domingo nos Estados Unidos, O.J. Simpson conta o que hipoteticamente teria acontecido naquela noite em Los Angeles. O que para muitos foi o mesmo que uma confissão.