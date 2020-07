Olhanense: Faleceu João Parra

João Parra, antigo avançado do Olhanense durante doze épocas (entre 1954/55 e 1960/61 e, depois, entre 1963/64 e 1967/68), faleceu este domingo, aos 83 anos.





Natural de Olhão, Parra deu nas vistas ainda júnior e representou a seleção nacional daquele escalão em duas ocasiões. Já como sénior, ajudou o Olhanense a subir à 1ª Divisão em 1960/61, ausentando-se depois para Angola, a fim de cumprir o serviço militar, servindo o FC Luanda.No regresso à sua terra natal teve oportunidade de jogar pelo Olhanense no escalão principal do futebol português, na época 1963/64. Na parte final da sua carreira vestiu as camisolas do Mineiro Aljustrelense e do Marítimo Olhanense. O funeral de João Parra está marcado para a próxima terça-feira, dia 7 de julho, em Olhão.apresenta sentidas condolências à família do antigo futebolista.