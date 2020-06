"Entrei numa cela com dez pessoas. Levava nas mãos o colchão e a roupa que trazia no corpo. Olhei para os outros reclusos e chorei. Foi muito complicado". As palavras são de Fábio Paim, ex-jogador do Sporting e da Seleção Nacional, que ao 'Correio da Manhã' conta como passou os últimos meses na cadeia.