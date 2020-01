OMS declara emergência de saúde global devido ao coronavírus

A Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou situação de emergência global relativa ao coronavírus. "A principal razão para esta declaração não é devido ao que está a acontecer na China, mas pelo que está a acontecer noutros países. A nossa maior preocupação é o potencial de o vírus se espalhar a países com sistemas de saúde mais fracos, e que não estão bem preparados para lidar com o coronavírus", afirmou Tedros Ghebreyesus, diretor-geral da OMS. "Deixem-me ser claro: esta declaração não é um voto de não-confiança na China. Pelo contrário, a OMS continua a ter confiança na capacidade da China para controlar o surto."



"Estamos a trabalhar diligentemente com os parceiros de saúde pública nacionais e internacionais para controlar este surto o mais rápido possível. No total, existem agora 7.834 casos confirmados de coronavírus, incluindo 7.736 na China, que representam quase 99% dos casos registados em todo o mundo. 170 pessoas perderam a vida para este surto, todas na China. Devemos recordar que estas são pessoas, não números", adiantou.

"Não existem razões para medidas que interfiram sem necessidade com as viagens e comércio internacionais. Pedimos a todos os países que implementem decisões que sejam baseadas em provas e consistentes. A OMS está pronta a dar conselhos a qualquer país que esteja a considerar que medidas tomar. Temos que apoiar os países com sistemas de saúde mais fracos."