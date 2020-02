"Atualmente, não estamos numa fase de pandemia". A garantia foi avançada, esta terça-feira, pela Organização Mundial da Saúde, que explicou que se está a lidar com uma epidemia do novo coronavírus com vários focos e que o objetivo é eliminá-los.





Sylvie Briand, diretora do departamento de preparação global para os riscos infecciosos da OMS,

Na mesma conferência de imprensa,garantiu que a China não pediu máscaras à OMS, estando a mobilizar recursos internamente para lidar com essa necessidade.O novo coronavírus já matou 427 pessoas e infetou mais de 20.600 pessoas em todo o mundo, a maioria na China.