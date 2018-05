O Sindicato dos Jogadores expressou esta quarta-feira o "total apoio e solidariedade" para com João Aurélio, Nélson Lenho, Joãozinho e Pedro Trigueira, que têm sido associados ao alegado esquema de corrupção por parte do Sporting, Operação denomidada "Cashball".O Sindicato dos Jogadores realça o "respeito e reconhecimento pela conduta pessoal e profissional dos jogadores" e apela ao fim da "especulação e sucessivas violações do segredo de justiça, de modo a que as autoridades competentes possam atuar em sede própria, de forma célere e eficaz".