Oracle confirma que venceu corrida à aplicação TikTok

É oficial: a Oracle venceu a corrida à aplicação chinesa TikTok. A informação já tinha sido avançada este fim de semana, mas foi agora confirmada pela própria empresa. O acordo ainda terá de ser aprovado pelo governo norte-americano.



"A Oracle confirma a declaração do secretário [de Estado] Mnuchin de que faz parte da proposta apresentada pela ByteDance [dona da TikTok] ao Departamento do Tesouro durante o fim de semana, segundo a qual a Oracle será a fornecedora tecnológica de confiança" da aplicação, de acordo com o comunicado da empresa, citado pela Reuters.







Na corrida estava também a Microsoft, em conjunto com a Walmart, mas a proposta foi rejeitada pela ByteDance. "A ByteDance comunicou-nos hoje que não vai vender o seu negócio nos EUA à Microsoft", anunciou a tecnológica no domingo em comunicado citado pela Bloomberg.





A Microsoft chegou a ser vista como a vencedora mais provável neste processo, mas as conversações acabaram por não chegar a bom porto. O Twitter chegou também a ser referido como possível interessado nesta operação.



Foi avançado este domingo, 13 de setembro, que a ByteDance tinha decidido que não vai vender nem transferir o algoritmo subjacente à aplicação chinesa de vídeos de curta duração, seja numa operação de venda ou de desinvestimento.



A empresa chinesa não fornecerá o código-fonte da plataforma, mas a equipa responsável pela tecnologia de base da aplicação nos EUA poderá desenvolver um novo algoritmo, disse o South China Morning Post, citado pela Bloomberg.





De acordo com a fonte do jornal chinês, esta seria uma condição para a venda das operações da TikTok nos EUA.



A proprietária da TikTok, a ByteDance, estava a pedir cerca de 30 mil milhões de dólares pelas operações nos EUA, de acordo com fontes citadas pela Dow Jones.