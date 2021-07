Os maiores assaltos de Cannes: como roubar jóias e não ser apanhado

Os diamantes são para sempre – a menos que se esteja em Cannes. Na semana passada, aquando da sua primeira aparição no festival anual de cinema de Cannes, a atriz britânica Jodie Turner-Smith foi vítima de roubo de joias. Os ladrões entraram no seu quarto no hotel Marriott, à beira-mar, numa altura em que Jodie Turner-Smith tinha saído para tomar o pequeno-almoço, e provavelmente procuravam as soberbas joias da Gucci, em ouro e diamantes, que ela tinha usado na estreia do seu novo filme, After Yang, apenas algumas horas antes [na quinta-feira, 8 de julho]. Se assim foi, não tiveram sorte – as joias regressaram à Gucci logo após o evento –, mas, ainda assim, conseguiram levar joias que se diz valerem várias dezenas de milhares de euros, entre elas a aliança de casamento da sua mãe.





Para Cannes, a cidade azul e branca instalada na ponta oriental da Riviera francesa, foi apenas a mais recente história sobre ladrões tão descarados e misteriosos que fariam muito mais sentido na cena de um filme. E, muitas das vezes, foi precisamente nos filmes que se inspiraram. Leia o artigo na íntegra na MUST Must