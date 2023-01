Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

«Ouvi um estrondo e nunca mais ouvi nada»: mãe estava ao telefone com Claudisabel no momento do acidente Condutor que embateu contra o carro da cantora acusou 1,9 g/l de álcool no sangue





• Foto: Instagram Claudisabel