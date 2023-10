Paddy Cosgrave demite-se de CEO da Web Summit

"crimes de guerra são crimes de guerra, mesmo quando cometidos por aliados".



Paddy Cosgrave, até então CEO da Web Summit, vai demitir-se do cargo que tem na empresa de tecnologia, avança o Sunday Independeny, que cita um comunicado do irlandês."Infelizmente os meus comentários tornaram-se uma distração para o evento, a nossa equipa, os patrocinadores e as 'startups'."A alteração na liderança da empresa não afeta a realização do evento, entre 13 e 16 de novembro, em Lisboa, informa o jornal britânico. A Web Summit deve anunciar um novo CEO em breve.Paddy Cosgrave pede ainda desculpa se ofendeu alguém com os seus comentários. O empresário de 41 anos disse, após o despoletar recente do conflito no Médio Oriente , que

As declarações levaram várias empresas, como a Alphabet, dona da Google, e a Meta, que detém plataformas como o Facebook e o Instagram a anunciar que não estariam presentes no evento.