Pai de Andre Agassi morreu em Las Vegas

Emmanuel Agassi, antigo pugilista e pai do ex-tenista norte-americano Andre Agassi, morreu na última sexta-feira, aos 90 anos, em Las Vegas.





Nascido no Irão, onde iniciou a carreira de pugilista, Emmanuel emigrou para os Estados Unidos, onde mudou o nome próprio para Mike e radicou-se em Las Vegas, onde viria a nascer o filho Andre, vencedor dos quatro Grand Slams do ténis mundial: 4 Open da Austrália, 2 US Open, um Wimbledon e um Roland Garros.Mike Agassi treinou o filho durante vários anos.