Pandemia corta atividade turística para metade em março

Os estabelecimentos de alojamento turístico sofreram uma quebra de 49,4% no número de hóspedes e de 58,5% nas dormidas em março, segundo uma estimativa rápida divulgada esta quinta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).



O número de hóspedes recuou para 701 mil e as dormidas totalizaram 1,9 milhões.







As perspetivas do setor são bastante negativas para os próximos meses, com 79,2% dos estabelecimentos de alojamento turístico a indicarem que a pandemia provocou o cancelamento de reservas agendadas para os meses de março a agosto.