Pandemia provoca queda de 13% nas exportações portuguesas

As empresas portuguesas exportaram 4,51 mil milhões de euros em mercadorias no mês de março, um valor que representa uma queda de 13% face ao mesmo mês do ano passado e traduz o efeito da pandemia, que penalizou as trocas comerciais em todo o mundo.

De acordo com os dados do Instituto Nacional de Estatística, o impacto nas importação também foi elevado, mas menos intenso. A compra de bens ao exterior caiu 11,9% para 6,09 mil milhões de euros.

Este desempenho negativo levou a que no conjunto do primeiro trimestre as exportações tenham descido 3% e as importações registado uma queda de 4%.