Pandemia quase triplica denúncias de crimes na Internet

As denúncias de crimes na Internet que chegaram ao Ministério Público aumentaram 182% no ano passado, num total de 544 recebidas por este organismo, sendo que 138 delas foram mesmo encaminhadas para abertura de um inquérito.

Estes dados fazem parte do relatório do Gabinete do Cibercrime, citado pelo Público esta segunda-feira, 18 de janeiro, e mostram como a chegada da pandemia fez disparar este tipo de crimes, com as denúncias a dispararem entre março e maio do ano passado.

Da lista de cibercrimes mais denunciados constam as burlas através da aplicação MB Way, campanhas de "phishing" (e-mails para roubar dados dos utilizadores), burlas envolvendo relacionamentos pessoais com desconhecidos, divulgação online de dados pessoais ou perseguição ("stalking") com uso de tecnologias.



Logo em meados de abril, a Procuradoria-Geral da República (PGR) já advertia que a pandemia de covid-19, com o aumento das compras online, iria fazer subir os fenómenos de cibercriminalidade em Portugal, que já vinham aumentando "consistentemente" até 2019.