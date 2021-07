Papa Francisco deixa hospital após operação aos intestinos

O Papa Francisco deixou esta quarta-feira o hospital após 10 dias internado na sequência de uma operação aos intestinos, avança a Associated Press. Francisco, de 84 anos, foi submetido a uma cirurgia devido a "uma estenose diverticular grave com sinais de diverticulite," na qual parte do intestino foi removida e que exigiu anestesia geral.



O Papa reapareceu publicamente no passado domingo na varanda do hospital na oração do Angelus.

O anúncio do internamento causou surpresa, pois não se sabia que Francisco teria de se submeter a uma operação que estava marcada para os primeiros dias de julho, mês em que o pontífice reduz ao máximo seus atos para descansar e só mantém a sua presença na oração do Angelus.

Segundo o porta-voz do Vaticano, Matteo Bruni, a cirurgia a uma estenose diverticular já estava programada e durou cerca de três horas.

Esta foi a primeira hospitalização conhecida do Papa desde que foi eleito para líder máximo da Igreja Católica, em 2013.