O Papa anunciou, este domingo, a criação de 14 novos cardeais. Entre as escolhas figura António Marto, bispo de Leiria-Fátima, assegura a agência Ecclesia.O consistório para a criação desde novos cardeais está marcado, adianta aquela publicação, para 29 de junho, no Vaticano.Com esta nomeação, António Marto junta-se, no Colégio Cardinalício, aos também portugueses José Saraiva Martins, Manuel Monteiro de Castro e Manuel Clemente.