Para que serve a mala que acompanha Putin para todo o lado?

Dias depois do início da invasão da Ucrânia, Vladimir Putin alertou que iria colocar as forças nucleares da Rússia em alerta máximo. A ligação automática do presidente russo a esta rede de comando militar é feita através duma mala, chamada Cheget, que o acompanha para todo o lado.Esta mala não contém um botão para lançar um ataque nuclear, mas transmite os códigos que dão ordens diretas ao comando militar central - o Estado-Maior - caso seja essa a intenção do presidente.