Paredes de Coura 2022: a benção da chuva no dia de Portugal

Está oficialmente de volta o Festival Paredes de Coura e o primeiro dia da maior edição de sempre tinha mesmo de ser devidamente abençoado pela chuva. Foi assim que tudo começou no palco principal com os The Lemon Lovers, no início de uma verdadeira maratona de música, num total de 20 concertos e só de bandas portuguesas, uma forma da organização homenagear o produto nacional que tanto sofreu nos tempos da Pandemia Covid-19.Está bom de ver que o dia de Portugal em Paredes de Coura foi bem preenchido e a prova viva da vitalidade da música portuguesa. Na praia fluvial do Taboão, o desfile de bandas nacionais continuou com Oceanpsiea, Noiserv, Paraguaii, Rapaz Ego, Club Makumba, Pluto, Benjamim e The Twist Connection e é aqui que é obrigatório fazer a primeira pausa para contar a história que Carlos ‘Kaló’ Mendes, baterista e vocalista de serviço da banda de Coimbra, fez questão de partilhar com o público."Há cinco anos, estive aqui em Paredes de Coura no ‘Sobe à Vila’ e nesta mesma música o meu coração parou. Depois só me lembro do cheiro a alface e couves e de acordar nas urgências do Hospital de Braga. Quero aqui agradecer publicamente o trabalho dos bombeiros de Paredes de Coura que me salvaram a vida", disse ‘Kaló’ Mendes, fazendo ainda questão de mencionar o apoio "daquele rapaz que não sei quem é e que está com o cachecol da Académica", levando o público ao êxtase num momento obviamente bastante sensível para aquele que já teve projetos como os Tédio Boys, Wray Gunn, Bunnyranch e Parkinsons.Entretanto, os You Can't Win Charlie Brown já estavam no palco secundário, provando que o dia não abria espaço para qualquer atraso e neste particular tudo foi cumprido ao minuto e com atuações em que se destacaram as de Mão Morta, já veteranos em Paredes de Coura, onde estiveram pela 8.ª vez, e com Adolfo Lúxuria Canibal a interpretar o último álbum, lançado em 2019, "No Fim Era o Frio".As atuações como sempre sóbrias de Samuel Úria e dos Linda Martini já tinham ficado para trás, aqui e ali com os pingos da chuva a fazerem-se ainda sentir. No palco secundário, Rita Van, 10 000 Russos e Bruno Pernadas anteciparam o retorno da enorme mole humana ao palco principal onde Sam the Kid com orquestra e Orelha Negra e a ajuda de amigos e do próprio pai Napoleão, deu outro concerto memorável. Conjunto Corona, Moullinex e Conjunto Cuca Monga fecharam o primeiro dia já pela madrugada dentro.Refira-se que o cartaz de hoje, em função do cancelamento do concerto dos King Gizzard & The Lizard Wizard, sofreu alterações. Os BadBadNotGood, que inicialmente iam atuar sexta-feira, dia 19, ocupam a vaga dos australianos.MEMA (18h30), Alex G (19h45), BadBadNotGood (21h15), IDLES (23h10) e Beach House (01h00).: Gator, The Alligator (18h), Porridge Radio (19h15), Indigo de Souza (20h35) e The Murder Capital (22h20).: Viagra Boys (02h15) e HAAI (03h30)