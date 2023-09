Parlamento aprova pesar pelas mortes de Herlânder Ribeiro e António Manso

O parlamento aprovou hoje, por unanimidade, votos de pesar pelas recentes mortes do economista e editor António Salaviza Manso, por proposta da Iniciativa Liberal, e do nadador olímpico nacional Herlânder Ribeiro, por iniciativa da bancada do Chega.

Economista com formação no ISCEF, editor de profissão, membro da Assembleia de Freguesia do Areeiro, em Lisboa, António Salaviza Manso faleceu em 27 de Julho passado.

"Apesar de ser veterano em idade, nunca deixou de ser jovem em energia, em entusiasmo e em vontade de construir um Portugal com liberdade. Foi sempre homem de convicções fortes, mesmo nos momentos mais difíceis", refere-se no voto da Iniciativa Liberal.

De acordo com a bancada liberal, durante o Estado Novo, militou sem reservas na oposição à ditadura, foi por duas vezes pela PIDE e "orgulhava-se de jamais ter desistido no combate pela liberdade e pela democracia".

"Logo após o 25 de Abril, teve participação política na UDP e foi ativista no Alentejo, tendo-se afastado mais tarde", assinala-se.

Em 2017, subscreveu a proposta de constituição da Iniciativa Liberal, tornando-se membro em março de 2020.

"Costumava dizer aos mais novos que esta sua militância se fazia em nome do que era para ele o valor supremo: a liberdade individual. O mesmo que o levou a ser preso político", acrescenta-se no voto da Iniciativa Liberal.

Já no voto de pesar do Chega sobre Herlânder Felga Ribeiro, que morreu em 22 de agosto passado aos 80 anos, salienta-se que "foi um nadador olímpico que representou a bandeira de Portugal nos Jogos Olímpicos de Roma em 1960 e de Tóquio em 1964, tendo alcançado a marca de 59,60 segundos nos 100 metros livres a 6 de agosto de 1960, transformando-se assim no primeiro nadador português a baixar a marca de um minuto nesta modalidade".

"Atleta do icónico Sport Algés e Dafundo, Herlânder Felga Ribeiro permaneceu ligado à natação como treinador no Belenenses e no Benfica. A cultura de piscina deste atleta vingou também através da sua filha Paula Alexandre Ribeiro Vital, campeã nacional de polo aquático e do seu neto João Vital, também ele nadador internacional", realça-se no texto apresentado pelo Chega.

No voto, considera-se Herlânder Ribeiro "um dos maiores símbolos da natação nacional".