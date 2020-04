Parlamento aprova terceiro estado de emergência com mais votos contra

O projeto de decreto para a segunda renovação do estado de emergência foi aprovado pelo Parlamento nesta quinta-feira, 16 de abril, mas com uma maior oposição de deputados do que nas duas declarações anteriores.









por um novo período de 15 de quinze dias, até 2 de maio.

O Parlamento aprovou hoje o projeto de decreto do Presidente da República para a renovação do Estado de EmergênciaJá PCP e a deputada única Joacine Katar Moreira votaram contra, juntando-se ao deputado único do Iniciativa Liberal (IL), que já há duas semanas tinha votado contra o decreto presidencial.Desta forma, a terceira declaração de Estado de Emergência teve menos apoio do que as anteriores. Recorde-se que há quinze dias, apenas a IL tinha votado contra, enquanto PCP, Verdes e Joacine Katar Moreira tinham-se abstido.A proposta do Presidente da República abre a porta ao início do regresso à normalidade . Ao contrário do que acontecia até aqui, o Governo pode decidir diferentes níveis de limitações à circulação - em função da idade ou dos locais de residência dos cidadãos - e definir "critérios diferenciados" para a atividade económica.