Parlamento chumba referendo à eutanásia

A Assembleia da República chumbou esta sexta-feira a proposta de referendo sobre a eutanásia com votos contra do PS, BE, PCP, PEV, PAN e deputadas não inscritas. Iniciativa Liberal, PSD e CDS-PP votaram a favor, não tendo havido abstenções.



Nove deputados sociais-democratas votaram contra a proposta: António Lima Costa, Catarina Rocha Ferreira, Mónica Quintela, Rui Rio, André Coelho Lima, Isabel Meireles, Márcia Passos, António Maló Abreu e Sofia Matos.



Foram aprovados, em fevereiro, cinco projetos de lei para despenalizar e regular a morte medicamente assistida - ato que leva à morte de um doente por sua vontade, através do ato de um profissional de saúde (eutanásia) ou através de suicídio assistido - em Portugal, do Bloco de Esquerda, partido Pessoas-Animais-Natureza, Partido Socialista, Partido Ecologista "Os Verdes" e da Iniciativa Liberal.