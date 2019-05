Parlamento louva Sporting e FC Porto pela conquista de títulos europeus

A Assembleia da República louvou as equipas do Sporting e do FC Porto pelas conquistas dos títulos europeus na Liga dos Campeões de futsal e na UEFA Youth League de futebol, respetivamente.Foram aprovados esta sexta-feira, por unanimidade, quatro votos de louvor apresentados por PS e PSD a estas duas equipas. Sporting conquistou no domingo a Liga dos Campeões de futsal , ao vencer na final por 2-1 os cazaques do Kairat Almaty, anfitriões da fase final da prova, enquanto o FC Porto tornou-se na segunda-feira a primeira equipa portuguesa a vencer a UEFA Youth League , ao impor-se por 3-1 aos ingleses do Chelsea, na final realizada em Nyon, na Suíça.O Presidente da República, Marcelo da República, também já tinha saudado as duas equipas portuguesas."Dois clubes portugueses venceram duas importantes competições da UEFA, factos que merecem o reconhecimento do Presidente da República, pelo impacto que têm junto dos milhares de portugueses que acompanharam estes feitos e pelo que significam na projeção de Portugal no espaço europeu e no futebol mundial", indica uma nota publicada no site oficial da Presidência da República, em 30 de abril.