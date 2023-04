Participava em programa de desporto e enganou colegas: afinal não tinha cancro

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Guillermo 'Willy' Valadés, que participa no programa 'Tiempo de Juego' da Cadena COPE, burlou alguns jornalistas da referida rádio espanhola, após simular um cancro terminal, que só poderia ter combatido com tratamentos caros que ele não poderia pagar.A equipa da Cadena COPE foi solidária e comprometeu-se a pagar os tratamentos a Valadés, os quais, segundo a 'Marca', ascenderam aos 10 mil euros por mês.Contudo, tudo não passou de um fraude, que foi descoberta quando os responsáveis da Cadena COPE contactaram a Clínica Universitária de Navarra, que revelou que Valadés não tinha recebido qualquer tratamento lá, ao contrário do que este tinha dito.