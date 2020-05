Passageiro de autocarro com 20 pessoas sente-se mal em Bragança e dá positivo por coronavírus

Um passageiro de um autocarro com 20 pessoas proveniente de Lisboa e com destino a França sentiu-se mal quando passava na zona de Bragança.





O motorista do veículo chamou os bombeiros e, devido à atual pandemia de coronavírus, o homem foi levado para o Hospital de Bragança onde realizou um teste à covid-19 apesar de estar assintomático. Já o autocarro foi escoltado pela PSP também até ao hospital.O teste acabou por dar positivo para a covid-19.As restantes 20 pessoas do autocarro vão agora ser avaliadas pelas autoridades de saúde.

Mais informação sobre a pandemia no site dedicado ao coronavírus

- Siga ao minuto as últimas sobre a doença

- Mapa da situação em Portugal e no Mundo: veja a evolução da pandemia

- Conselhos sobre o coronavírus no explicador

- Conheça os mitos que deve ignorar sobre a doença



Em caso de ter sintomas, ligue 808 24 24 24