Paul McCartney: como é que o ex-Beatle gasta (e investe) a sua fortuna

De acordo com a GQ Espanha, Paul McCartney ganha entre 50 a 70 milhões de dólares quando está em digressão, tendo recebido mais de 100 milhões de dólares em concertos, em 2019. Quando está em casa a compor ou simplesmente a relaxar, pode ganhar vários milhões de dólares anualmente em direitos de canções originais ou de copyrights de músicas de outros artistas que detém através da sua empresa MPL Communications. Leia o artigo completo no Must!