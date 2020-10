O líder parlamentar comunista João Oliveira anunciou que o PCP vai abster-se na votação do Orçamento do Estado para 2021 depois deste partido ter garantido, nas negociações com o Governo, a antecipação do aumento extra das pensões para janeiro. Agora, para viabilizar o OE2021, Governo precisa apenas da abstenção de PAN e PEV.