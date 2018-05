Continuar a ler

O texto dos dirigentes comunistas defende que, "mais do que nova legislação, o que se impõe é o cumprimento efetivo da legislação já hoje existente relativa à violência no desporto e ao combate à atividade criminosa".



Para o PCP, "o desporto é um fator do processo global de desenvolvimento que compete ao Estado promover quer quanto à democratização da sua prática quer quanto aos valores que o devem rodear" e, portanto, "contribuir para elevar a consciência de que o desporto é um direito que uma sociedade democrática deve realizar, e não um espaço para agitar animosidades, rivalidades e conflitos". O texto dos dirigentes comunistas defende que, "mais do que nova legislação, o que se impõe é o cumprimento efetivo da legislação já hoje existente relativa à violência no desporto e ao combate à atividade criminosa".

O PCP lamentou esta quarta-feira a violência no desporto, na sequência do sucedido num treino de futebol do Sporting, ligando o episódio a fenómenos como o populismo, e apelou ao cumprimento da legislação já em vigor."Condenando as manifestações de violência que se têm registado no campo desportivo, o PCP sublinha que os acontecimentos recentes em torno do futebol, com as dinâmicas específicas que os envolvem, não são separáveis de expressões antidemocráticas como a conflitualidade gratuita, o populismo ou o incentivo ao ódio, mais amplamente disseminadas na sociedade", lê-se em comunicado.

Autor: Lusa