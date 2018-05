a despenalização da eutanásia, avançou fonte partidária ao Diário de Notícias. Com o voto contra do PCP, a aprovação da despenalização da eutanásia fica em risco.



O Partido Comunista irá votar contra

Os grupos parlamentares do PCP, PSD e CDS somados têm 123 deputados, ou seja, mais oito do que a maioria absoluta necessária para chumbar a proposta. A decisão deverá ser confirmada amanhã de manhã numa conferência de imprensa na Assembleia da República, acompanhada com uma nota no jornal do partido, o Avante!



Ao DN, fonte do partido justificou que o PCP votará contra por considerar que legislar sobre esta matéria "fere princípios constitucionais" e que "não corresponde a uma necessidade prioritária para a sociedade".





Continuar a ler